"Umanità, cordialità e professionalità al centro vaccini della Fiera"

Recita la segnalazione: "Guardare i tg e vedere la disorganizzazione in alcune Regioni e poi sei testimone dell'organizzazione vaccinale della Sanità forlivese, non puoi che essere orgoglioso. Empatia, umanità, cordialità e professionalità sono presupposti che irrorano fiducia e serenità nel vaccinando. Oggi. 13 aprile avevo appuntamento alle 13 per vaccinarmi. Infatti, esattamente due minuti dopo già sono dentro la Fiera di Forlì. Primo step, accettazione e compilazione documenti di routine. Poi coda per raggiungere la postazione medica. Secondo step, accompagnato da un'operatrice innanzi al medico che dopo avermi “intervistato” e letto i documenti, ha detto “ Lei sta benissimo, quindi Astrazeneca” “Grazie. A me va bene qualsiasi vaccino e ho fiducia in voi medici”. Terzo step, vengo accompagnato nel box vaccinale. L'infermiere, un giovane simpaticone, dopo avermi inoculato il vaccino, dice. “Ci vediamo a luglio, mi raccomando la voglio vedere abbronzato e con gli infradito”. Certo, ci può contare” Mi saluta dicendomi, sempre con modi affabile: “Si sieda e aspetti 15 minuti prima di andar via”. Grazie, siete davvero stupendi, rispondo. Ore 13 e 57 sono già fuori dalla Fiera. Semplicemente un grazie di cuore".