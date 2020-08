Un altro carrello della spesa in zona Schiavonia

Recita la segnalazione: "Dopo la segnalazione di pochi giorni fa di un altro cittadino probabilmente residente in zona ecco di nuovo spuntare un’altro carrello della spesa lasciato bellamente in via curte, via che attrae sempre e costantemente la feccia pronta a lasciare rifiuti, a non raccogliere la cacca del cane oppure a raccoglierla per poi lasciarla per terra dentro al sacchettino ecc. Ormai rinuncio a rinnovare l’invito a chi di dovere di monitorare la zona tanto è come predicare nel deserto".