"Non potendoli fare di persona auguri a Gabriele per il tuo primo anno di vita"

Recita la segnalazione

È un anno difficile, da marzo 2020 ci siamo ritrovati a chiudere le porte delle nostre case e così tra zone rosse e zone arancioni, abbiamo potuto incontrare di rado i parenti e ancor meno gli amici... Fa male al cuore quando poi non riesci a stare come vorresti con chi in questo nuovo mondo c'è da poco più di un anno. Per questo piccolo Gabriele vogliamo augurarti insieme a tutta Forlì tanti auguri di buon primo compleanno, che la vita ti regali sorrisi e normalità... un bacio virtuale Francesco, Graziella, Elide e Gioele.