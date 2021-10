Qual è lo stemma di Forlì?

Gallery



Recita la segnalazione

Stamane sono passato nella piazza Giuseppe Goberti (piazza ???) che ieri mattina il Sindaco, insieme ai familiari e ad una rappresentanza della Cisl, ha inaugurato. Da inguaribile Forlivese mi sento di fare un appunto. Ai piedi del palo compare una piastrella. Incuriosito volevo vedere chi fosse l'artista che aveva prodotto la piastrella/targa . Con mio grande disappunto al posto della firma dell'autore del gallo e caveja c'era e c'è la scritta Comune di Forlì. Cioè, in sintesi, lo stemma del Comune è diventato la caveja. Esistono in giro manifesti con lo stemma dipinto di rosso, le macchine del comune hanno si lo stemma ma senza i rami laterali di quercia e alloro. Perfino la squadra di rugby ha nel suo stemma una aquila rossa, per non dire del tabellone posto davanti al Comune in attesa dell'arrivo della tappa del Giro d'Italia. Complimenti, anche dalle Istituzioni; per come viene trattato il nostro bellissimo e storico stemma.