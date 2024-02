"Auto in sosta davanti allo scivolo per i disabili"

Recita la segnalazione

Oggi, ore 16.20 circa, stavo facendo una passeggiata con il cane, passando da via Massimo D'Azeglio e ho notato l'auto che, parcheggiata, ostruiva lo scivolo per handicappati. Nell'attiguo parcheggio Romeo Zambianchi sostava, con il motore acceso, un furgone dei vigili urbani. Mi sono fatto notare dal vigile che era all'interno facendo presente la cosa. Con tono di sufficienza mi ha risposto che avrebbero controllato. Mi son allontanato e, all'altezza del ginnasio sportivo, ho visto che il furgone usciva dal parcheggio prendendo direzione via Spadolini. Al termine della passeggiata, circa le 16:50, ripassando da via D'Azeglio ho costatato che avvisi di multe o bollettini non erano presenti nei tergicristalli anteriori e posteriori.