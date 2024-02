"Problemi per la nuova edicola in Piazza Pompilio"

Riceviamo e pubblichiamo: "Apprendiamo con rammarico il verificarsi di un problema elettrico nella nuova edicola ubicata di recente in Piazza Pompilio. L’intervento urgente di ripristino avrebbe palesato un impianto inadeguato. Questo sinistro, da quanto riportato, pare sia stato causato da un corto circuito, per fortuna senza conseguenze per persone e cose, considerando la vicinanza al parcheggio con una possibile presenza di veicoli a Gpl o metano. E se questo problema fosse avvento durante i festeggiamenti della Segavecchia o in piena Festa Artusiana? Siamo preoccupati e chiediamo all'amministrazione se i fatti sopra riportati corrispondano al vero. In caso affermativo, sarebbe fondamentale predisporre un'urgente verifica dell'impianto realizzato e accertare le responsabilità dell'accaduto. Per finire, i forlimpopolesi sono ancora in attesa di conoscere il costi reali degli interventi per la rigenerazione urbana di Piazza Pompilio, anche in relazione all’acquisito dell'edicola, nonché alle modalità di assegnazione - se sia stato promosso un bando oppure no - e il contratto in essere".