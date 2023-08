Un Ferragosto spensierato tra gli amici del rione di Premilcuore

Gallery













La festa di Ferragosto non si celebra solo sul mare, come dimostra questa testimonianza di una lettrice di Premilcuore: Ma chi lo dice che per stare bene il giorno di Ferragosto si debbano fare grandi cose! Tutti a dimostrare chi ha fatto feste "inn" o "cool" ma cosa c'è di più "cool" di quello che ha fatto un gruppo di persone del rione Tre Cantoni" di Premilcuore che ha dato vita ad una serata in strada con giovani e "diversamente giovani" intente a pasteggiare con cibi cucinati in famiglia. In questi giorni di feste ci si diverte, si balla, ci si scatena ma si può essere anche estremamente soli. In questa serata nessuno si è sentito escluso dal "di' di festa" perché si sono riallacciati rapporti" atavici" sopiti, ma mai persi, per i veterani ed è iniziata una nuova storia da raccontare per i più giovani.

Elena