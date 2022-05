Un forlivese tra i mille musicisti nel video di apertura della finale di Eurovision

Gallery





La segnalazione:

Un pezzettino di Forlì ha preso parte alla finale di Eurovision 2022. Nel video iniziale “Give Peace a chance” di John Lennon si sono esibiti i 'Rock'in 1000', band di mille musicisti che ha già preso parte a numerosi grandi eventi nel corso degli ultimi anni, in un video precedentemente registrato in piazza San Carlo a Torino. In questo video, anche se per un secondo appena, appare il forlivese Raffaele Guarino (@politicallyraff su instagram). Una soddisfazione non da poco per il bassista forlivese che in passato ha preso parte a diversi tour europei in ambito rock e Metal, che ha potuto anche solo per pochissimo prendere parte ad una delle dirette Rai che, con ben 6.500.000 spettatori e il 42% di share si conferma come una delle dirette più seguite della storia.