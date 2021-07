Un mare di bagnanti...

La vetrina del negozio per belle arti Manoni 2.0 in Corso Garibaldi a Forlì ospita opere pittoriche che inneggiano al mare come ideale luogo di vacanza, e ritraggono bagnanti che affollano le sabbie roventi, o la riva, intiepidita dalle acque. Dei quattro luminosissimi acquerelli del forlivese Luciano Marzocchi, in arte Lumar, tre sono dedicati al nudismo, e fermano nel tempo le divertenti e spensierate presenze che si incontravano negli anni settanta del secolo scorso ( ma forse anche oggi) sul lido ravennate di Fosso Ghiaia, alla foce del Bevano; uno, invece, ritrae teneramente, l'escursione a cavallo di due innamorati, tra le dune.

Il forlivese Rino Romanini, con la sua pittura dal taglio impressionista , si sofferma su un nudo femminile rilassato e sensuale in tintarella, ma già segnato dal correre del tempo , e , nel secondo dei dipinti indugia su alcuni villeggianti ripresi malinconicamente su una spiaggia libera, isolata e semideserta. Gualtiero Viroli, pittore riminese, ci regala una istantanea di bimbi intenti al gioco tra le onde; il faentino Ferdinando Babini una minuscola veduta, dal sapore quasi metafisico, di cabina e bagnanti; Alberto Pacciani, pittore vissuto a Forlì, di grande talento ma , per umiltà ,restio a mostrarsi, due piccole scene di vita marinara, intense e piene di colore; Domingo Bissi, forlivese, una riflessiva rappresentazione di anziani in panchina,su un lungomare in penombra.

Jean Louis Honnet, nato a Troyes in Francia, scomparso di recente, ci restituisce,nel delizioso olio esposto, il fascino della vacanza balneare,come era vissuta dalle nostre nonne, agli inizi del Novecento. Sergio Celletti, nato a Civitella di Romagna, residente a Forlì, ci offre la panoramica di una spiaggia assolata, offuscata appena da nubi umide di caldo, con tanta gente che passeggia e, per concludere, un incantevole plenilunio sul mare calmo e misterioso della notte estiva, che par quasi emanare, dalla tela, un alito di freschezza. E poi, per una vetrina mirabilmente composta, un antico veliero e splendide conchiglie.