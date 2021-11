Un Natale nel reparto Covid: sorrisi in mezzo alla tristezza coi regali Caritas. La toccante testimonianza

La testimonianza di Paoletta:

Sono stata una Oss del reparto di malattie infettive nel Natale 2020, con tutti pazienti covid. Ero in turno di pomeriggio con il mio collega Cristian, dopo le consegne l'infermiera ci dice che la direzione sanitaria. Il dottor Paolo Masperi e la dottoressa Silvia Mambelli - hanno consegnato le scatole regalo della Caritas. Noi partiamo subito con il nostro giro, perché c'era un po da fare: suona la camera 1. Al letto 2 c'è Andrea, paziente un po' fragile psicologicamente che mi dice "Io non c'è la faccio più a stare qui dentro", e piange. Io rispondo: "Lo so che è difficile ma devi guarire, tra un po' ritorno e porto il regalo che la direzione sanitaria ha consegnato per te".

Suona il letto 16 (Franco) e mi dice: "Che lo sai ho fatto un sogno ho sognato la libertà ero fuori da qui" io rispondo "Dai che piano piano ce la fai non ti avvilire, tra un po' porto il tuo regalo". Suona il letto nimero 4 un donnina dolcissima mi dice "Ma secondo te io muoio" ed io "Dai che non muori, ce la fai tra un po' porto il regalo che Babbo Natale ha portato per te". Cristian ed io incominciamo a portare e aprire i regali ad ogni paziente. Che meraviglia!

Sono sorpresi e il sorriso arriva ai loro occhi, noi stupiti per come le persone avevano confezionato quelle scatole da scarpe con tanto amore, oggetti bellissimi e biglietti con parole stupende. In poco tempo l'atmosfera è cambiata e i sorrisi sono arrivati. Penso che un Natale così lo ricorderanno per sempre.