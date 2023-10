"Un parco pubblico alla mercè di perdigiorno e teppisti"

Gallery













Riceviamo e pubblichiamo: "Il mio nome è Corrado e vi scrivo anche in rappresentanza di tutti i cittadini esasperati che vivono nei pressi del parco delle Crocerossine nel quartiere Bussecchio di Forlì. Dall’inizio dell’estate quella che sembrava essere un’oasi felice in termini di decoro e convivenza civile si sta lentamente trasformando in un ricettacolo di sbandati, maleducati e incivili. Qui non si tratta della “cannetta” fumata tra amici all’aria aperta e lontani da occhi indiscreti, qui si tratta di una vera e propria occupazione del territorio all’insegna delle regole del branco ovvero di nessuna regola se non quella di distruggere, sporcare, vandalizzare ciò che è un bene comune nella più totale indifferenza delle forze preposte al controllo e alla sicurezza dei luoghi pubblici e dei cittadini. Questa ultima affermazione è avvalorata dalle molteplici chiamate che i cittadini della zona hanno fatto alle varie forze di polizia all’occorrenza di episodi di vandalismo e disturbo della quiete pubblica senza mai ricevere una risposta concreta in termini di intervento e prevenzione. Una sera, dopo che avevo chiamato il 112 che ha trasferito la chiamata al 113 che, a sua volta, mi ha rimbalzato ai Vigili Urbani, mi sono sentito dire dall’operatrice con voce sconsolata che in tutta Forlì c’era solo una pattuglia in servizio preposta al controllo degli schiamazzi notturni in centro. Pronto a testimoniarlo davanti al sindaco o a qualsivoglia autorità! Siamo allo sbando, ma non possiamo e non dobbiamo abituarci e piegarci al degrado. Spero pubblicherete questa mia segnalazione per sensibilizzare chi dovrebbe garantire a tutti noi una convivenza civile e decoro".