"Un piacere il cinguettio degli uccelli alle 5 di mattina: Forlì città a misura d'uomo"

Scrive il segnalante:

Un paio di mattine fa, dovendomi recare alla stazione ferroviaria, ho percorso in bici intorno alle 5 di mattina, via Risorgimento. Soltanto tre/quattro autovetture in movimento, rompevano il paradisiaco turbinio orchestrale degli uccelli. Una dolce melodia che accompagnava ogni mia pedalata. Erano anni e anni che non mi cibavo di cotanto stupendo suono. E mentre estasiato pedalavo, riflettevo quanto si è fortunati vivere in una città a misura d'uomo, com'è Forlì. Ed io non parlo de relato, ma per esperienza dovuta a diversi trasferimenti di sede lavorativa. Da viandante mattiniero, apprezzare il silenzio rotto dal cinguettio degli uccelli, è stata un'esperienza favolosa. Grazie Forlì!