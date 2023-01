Riceviamo e pubblichiamo

"Un ricordo di Antonio Fratti a Brindisi Antonio Fratti (1845- 1897), con Achille Cantoni e molti altri, è uno dei patrioti risorgimentali dei quali la nostra città è fiera ed onorata. Egli studiò dapprima matematica in Bologna, ma interruppe i corsi per non gradire quel genere di studi, benché lavorasse allora con il padre Luigi ad un progetto di ferrovia tra Forlì e Firenze: altre fonti però riferiscono che era stato escluso da tutte le università del regno, per aver dato del "cortigiano" ad un suo professore. Nel 1866 aderì alla Alleanza Repubblicana, appena fondata e, Aurelio Saffi segnalò il suo nome a Giuseppe Mazzini; lo stesso anno partì volontario nel battaglione "Bersaglieri Lombardi", come semplice soldato, combatté a Mentana e, appena laureato il Legge, a Digione nei Vosgi. Con il conte Saffi ed Ulisse Golfarelli fondò nel 1871 la Consociazione Romagnola, organismo repubblicano risultato dalla trasformazione della Società del Progresso in sezioni politiche federate; e allorché il Saffi ed altri che ne erano gli esponenti, furono tratti in arresto a seguito di un convegno in Villa Ruffi sul Covignano nel 1874, come atto di solidarietà riuscì a farsi arrestare a sua volta in Rimini lo stesso giorno, benché non avesse partecipato alla pretesa cospirazione.

Altri arresti subiva nel 1880 in Roma per le onoranze a Mazzini e nel 1882 in conseguenza dell'agitazione romana per l'impiccagione di Guglielmo Oberdan di cui era il depositario testamentale. Egli iniziò l'attività giornalistica in patria sulle colonne del Democratico, il primo periodico repubblicano apparso in Romagna, foglio di straordinario vigore battagliero, fondato, diretto e stampato da Antonio Danesi; nel 1876 diede vita in Forlì al settimanale Democrazia, tenuto a battesimo da Aurelio Saffi, e da allora si pose all'avanguardia di un movimento e di rivendicazione del diritto operaio, fondato sulla comunità dei doveri nell'associazione per il comune riscatto, contro ogni forma di individualismo o di livellazione della personalità umana, chiaro interprete del pensiero mazziniano, per questa sua costante battaglia sociale, fu chiamato nel 1891 in Milano a presiedere per designazione unanime, il Convegno internazionale dei Diritti del Lavoro. Trasferitosi a Roma nel 1877 fece parte della redazione del Dovere con Maurizio Quadrio ed Edoardo Pantano, collaborò quindi ai periodici Lega della Democrazia di Alberto Mario e Democrazia di Ernesto Nathan; infine nel 1894 fondò la Rivista Popolare in cui riassunse il suo credo morale politico e sociale immutato anche in forme poetiche, di continuo espresso altresì nelle assemblee e di fronte alle folle, che lo ebbero caro per gli impeti generosi e l'azione garibaldina. Il 19 aprile 1891 entrò alla Camera per le elezioni suppletive, in rappresentanza dei Collegi di Forlì e Ravenna; rieletto nel 1897 invece di prendere parte ai dibattiti parlamenti, seguì Ricciotti Garibaldi nella spedizione di Grecia con grado di sottotenente.

Il 28 aprile del 1897, in attesa d’imbarcarsi per Corfù, dove era diretto per combattere al fianco degli ellenici nella guerra contro i turchi, il nostro eroe repubblicano, fu ospitato all’Hotel d’Europe, in quello che oggi a Brindisi è più noto come palazzo Pinto-Barnaba. In una delle sale del palazzo Fratti istituì un ufficio reclutamento di volontari disposti a partire e combattere con lui al seguito del generale Ricciotti Garibaldi. Purtroppo sappiamo che il nostro eroe, neanche un mese dopo, esattamente il 17 maggio, rimase ucciso durante uno scontro tra greci e ottomani nel villaggio di Domokos, in Tessaglia. La notizia della morte di Fratti si diffuse ben presto nella città pugliese, causando grande commozione; fu istituito un comitato per ricordare la figura dell'eroe repubblicano e della sua sosta in città prima dell’ultimo viaggio. Fu commissionata a Giovanni Bovio un’epigrafe e a Ettore Ferrari un busto marmoreo, che furono collocati sulla facciata del palazzo sul lato di Corso Umberto. Nelle intenzioni del comitato l’inaugurazione del busto doveva avvenire in coincidenza del passaggio del feretro diretto a Forlì già nel 1898, ma ciò avvenne solo tre anni dopo, il 23 maggio 1901, quando il sentimento patriottico si era in buona parte affievolito . Entrambe le opere marmoree furono rimosse nel 1928 per fare spazio ad un’insegna voluta da un commerciante dell’epoca ed abbandonate in un deposito comunale e mai più ricollocate.

Il compianto professor Alberto Del Sordo, dopo una lunga ricerca, riuscì poi a ritrovare solo la scultura “sotto una pesante lastra di ghisa, per fortuna quasi intatta” e ne sollecitò la riposizione, un appello rimasto però inascoltato. Lo storico brindisino era riuscito anche a ritrovare il testo dell’epigrafe su un giornale d’epoca : Il 28 aprile 1897 In questa casa albergò Antonio Fratti Quando spargea quella fede Che dal Tirolo a Domokos Abbe termini La speranza e la morte Tutto questo potrebbe far pensare che pure il busto, posto nel Pantheon forlivese, dove si trova pure il busto di Piero Maroncelli, altra opera firmata da Ferrari, possa essere opera dello scultore romano. Ho avuto notizie dell’episodio da un articolo pubblicato online dallo storico brindisino Giovanni Membola; devo aggiungere che a Brindisi ad Antonio Fratti fu pure intestata una via, questo per sottolineare il meritevole tributo della città pugliese al nostro eroe. Mi permetto di fare presente tutto questo suggerendo qualche iniziativa congiunta delle due città ad onore del nostro glorioso e sfortunato concittadino".

Alvaro Lucchi