In ricordo di Gigi Proietti

E allora sai che penso? Che morire il giorno del mio compleanno sia l 'ultimo regalo. Che poi 80 anni son Na cifra sai importante, che da ieri in ogni dove vedo video e miei camei e sento: " Auguri grande Gigi!" E mo mi tocco! Che porta male nun lo sai?! Il 2 novembre poi... Già nun me pare che sia Natale... Si fa per dire dai. E allora visto che c'è crisi, risparmiamo pure sulla scritta, che ci metti solo una data. Nato, Morto, e chi s'importa! È quel che sta nel mezzo che poi conta, ed io signori miei, ce sono stato bene, e in sto anno de tragedie che non vuol finire mai, sapete che ve dico? Vado su a far ridere chi come me ora nun c'è più, che forse sai magari un po' l'aiuta, vedere che un giullare Arriva e li saluta. Grazie ancora di tutto. E da umile poeta Forlivese un saluto al più grande.

Moreno Zoli