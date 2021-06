"Un selfie con Patrick" nel giorno del 30esimo compleanno

"Un selfie con Patrick". Mercoledì Patrick Zaky trascorrerà il suo trentesimo compleanno in stato di prigionia. "Poteva essere l'occasione per un atto di umanità quello di fargli trascorrere il suo compleanno finalmente libero - spiegano da Amnesty -. Invece dopo l'ennesimo rinnovo della detenzione preventiva lo scorso 2 giugno, lo studente dell'università di Bologna lo trascorrerà in carcere. Serve un'azione forte e collettiva per mantenere viva la vicinanza a Patrick e continuare a dargli forza; vi chiediamo di unirvi a noi e scattarvi un selfie con la sagoma di Zaky, gli dimostreremo che siamo con lui sempre e vicini nel giorno del suo compleanno. Chiediamo di taggare foto anche con #freepatrickzaky e la nostra pagina #amnestyforli". Il banchetto Amnesty e la sagoma di Patrick saranno al Jump dalle 18 al Jump.

