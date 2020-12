Un simbolo rigeneratore nell'area di isolamento di Rianimazione: arriva l'Albero della vita

L'Albero della vita in Area Isolamento: nato in una notte dall'intuizione di Elisa, Jasmine, Federica, Terry e Cristiano. Un simbolo rigeneratore in grado di donare speranza e forza. Questo è l'augurio e il ringraziamento che vogliamo fare a tutte le persone che hanno iniziato con noi questo

percorso, iniziato il 2 marzo 2020, Infermieri, Oss, Medici, Tecnici di radiologia, Fisioterapisti, Formula servizi, Barellieri. Un percorso non facile dove ognuno di noi con il proprio talento ha partecipato silenziosamente a "ri-costruire" una nuova vita lavorativa in Rianimazione.

Un grazie di cuore a tutti Noi e un ringraziamento "Speciale" ai nuovi arrivi: Jasmine, Luca, Terry, Ilenia, Silvia, Giulia, Chiara, Federico, Kristina, Manu, Anita, Beatrice, Giulia, Sara, Giada, Alberto e Vincenza.

Team Rianimazione Forlì