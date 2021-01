Una mamma: "Una ragazzina in piena adolescenza sola senza socialità rinchiusa in casa, sono disperata"

Recita la segnalazione

Sono la mamma di due figlie. Una ha 14 anni e avrebbe dovuto fare la prima superiore al liceo linguistico in presenza. Sono disperata e con il cuore spezzato nel vedere una ragazzina in piena adolescenza sola senza socialità rinchiusa nelle sue quattro mura senza condivisione con il prossimo ! Gli occhi spenti e tristi e ogni giorno lucidi per il troppo computer. La scuola è un diritto di tutti, siamo stanchi e non me possiamo più di vedere una generazione così ridotta! Parlo al plurale perché questo è lo stato d'animo delle mamme che hanno figlie di 14 anni come me chiuse in casa. Il Covid non ha regole alle elementari, non esiste alle medie neanche e alle superiori si all'Università ogni tanto. Basta basta e basta, i figli devono poter andare a scuola. Anche la sorella a 8 anni è disperata nel vedere la sorella così. Alla salute mentale dei nostri ragazzi chi ci pensa?