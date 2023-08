"Tempus fugit", una poesia di auguri a tutte le splendide sessantenni

Diamo spazio alla poesia inviataci da una nostra lettrice:

Tempus Fugit

Ben oltre la metà del cammino vorrei fermare il tempo

Sole pioggia neve vento duecentoquaranta stagioni passate

Voglia di correre non verso il traguardo

Giorni preziosi diamanti smeraldi rubini zaffiri da indossare sfrontata e sfavillante

Né tarocchi né sfera di cristallo hanno in mano il Destino

Fragilità in agguato talora adombra lo sguardo

Soffio sulla fiamma sorrido ad ogni attimo felice.

Stefania Boschi