Una poesia di Maurizio Maraldi dedicata a Pellegrino Artusi e alle Mariette

Maurizio Maraldi poeta di Forlimpopoli dedica una sua poesia in occasione della Festa Artusiana a Pellegrino Artusi e alle Mariette.

La scienza in cucina e l’arte del mangiar bene

“Con la penna e il calamaio voglio scrivere sto ricettario”. Cosi disse Artusi Pellegrino svegliandosi di buon’ora un bel mattino. “Voglio che un giorno mi possano ricordare come il rè del buon mangiare. E che si facciano a nome mio feste con tavole imbandite di ogni ben di dio”. “Quello che mi appresto a fare è una cosa eccezionale. Non mi limiterò a buttar giù scritti di risotti…carni…contorni e gran soffritti. Ma proverò ogni ricetta con la mia cara…dolce e fedele Marietta. Così che possa tramandare… a chi si appressa ad assaggiare… solo piatti già provati… sopraffini e prelibati.” “Lo dico adesso…e ne son sicuro… sarà un successo nel futuro. Che farà del mio paese… senza fronzoli e tante pretese… il paradiso della scienza in cucina e dell’arte del mangiar bene”.

Maurizio Maraldi