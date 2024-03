Una poesia di Maurizio Maraldi dedicata alla Segavecchia e al dialetto Romagnolo

Questa è la Poesia in dialetto Romagnolo che Maurizio Maraldi dedica alla Segavecchia con un prezioso suggerimento agli adulti... 'Leggetela ai vostri figli..ai vostri nipoti...e voi insegnanti ai vostri alunni...non dimentichiamo il nostro meraviglioso dialetto..."

Alè… tot a fè un zir in ti baracùn…

la zambéla e la sunzeza e sansvès e la panzeta… us pè d’lés in Paradis e par tòt quent uj’è un suris. E se pù vùit burdèl A fasì i brev e i bùn…

A la purten in prucision par al stredi de paès… lè una festa…un aligrì che l’inveran e porta vj.

Maurizio Maraldi

LA SEGAVECCHIA

E’ una vecchia spettinata Brutta…sporca…vestita male.

Gli occhi spiritati e tutta sdentata.

Ma tutti quanti gli vogliamo un gran bene e ogni anno la festeggiamo.

La portiamo in processione per le strade del paese...è una festa…un allegria ,che l’inverno porta via.

E’ un occasione per stare insieme grandi piccoli…nonni e bambini.

Tra caramelle e frutta secca… la ciambella e la salsiccia… il sangiovese e la pancetta… sembra di essere in paradiso e per tutti c’è un gran sorriso.

E se poi voi bambini fate i bravi ed i buoni…alè tutti a fare un giro nelle giostre…