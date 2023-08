Una serata speciale per gli ospiti della casa di riposo Pellegrino Artusi di Forlimpopoli

Riceviamo e pubblichiamo: "Un giorno veramente speciale e meraviglioso per gli ospiti della casa di riposo Pellegrino Artusi di Forlimpopoli. Nella serata di lunedì un gruppo di 20 ospiti residenti nella struttura si sono recati in piadineria, sia a piedi che in carrozzina, accompagnati da alcuni operatori volontari da parenti e volontari Avo per trascorrere finalmente una serata spensierata in compagnia dopo aver superato momenti difficili per colpa del "Covid". Riproponendosi di farlo sempre più spesso un pensiero è andato anche a chi, purtroppo, non c e l'ha fatta e ha lasciato un vuoto dentro al cuore di ognuno di loro".