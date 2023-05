L'appello al sindaco: "Urge il ripristino della rete fognaria in Via Pelacano"

Riceviamo e pubblichiamo: "Alla cortese attenzione del Signor Zattini. Forse non è sua diretta responsabilità, ma volevo informarla della situazione assurda che stiamo vivendo in Via Pelacano e in Via Palmanova. Sono 12 giorni che non possiamo scaricare acqua in strada perché i tombini non prendono e le fogne sono intasate. Abbiamo aspettato pazientemente una soluzione, ma i giorni passano e non c'è stato alcun tipo di sviluppo. Abbiamo le cantine e le tavernette allagate con i nostri beni ed effetti personali che marciscono, senza la possibilità di svuotarle perché non possiamo scaricare acqua in strada. Le cose che abbiamo tirato fuori non possiamo lavarle perché non possiamo scaricare acqua in strada. Alcuni vicini sono senza luce perché i contatori sono sott'acqua. Le pompe sommerse non possono funzionare perché sono senza luce e l'acqua continua a salire. Capiamo l'emergenza, ma è francamente eccessiva un'attesa di 12 giorni per avere un servizio così vitale come quello fognario. E forse questa situazione non sta avendo l'attenzione che merita. Chiediamo quindi un intervento risolutivo in tempi molto stretti".