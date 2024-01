"L'uscita posteriore dal parcheggio del supermercato di viale Roma potrebbe alleggerire il traffico"

Riceviamo e pubblichiamo: "Sarei curioso di sapere perché l'uscita posteriore del parcheggio Lidl sulla rotonda di via Verzocchi e via Acquaderni sia vietato e non usufruibile nonostante l'evidente predisposizione della segnaletica interna lasci supporre il contrario, ma è percorribile solo per entrare nel parcheggio. In pratica, al momento, tutte le auto devono poi uscire dal parcheggio solo immettendosi su viale Roma, con evidente aggravio di traffico su un'arteria la cui viabilità è già di per se problematica; la possibilità di usufruire anche dell'uscita posteriore dal parcheggio Lidl potrebbe evidentemente alleggerire la situazione. Quindi, perché?"