Uso della mascherina nei negozi

Scrive il lettore:

Qualche tempo fa ho letto un articolo in cui si segnalavano le sanzioni (poche) effettuate per mancato rispetto della norma che prevede l'uso delle mascherine nei luoghi pubblici. Oggi13 agosto, all'Iper Punta di ferro, oltre a quelli con la mascherina che non coprivano il naso (la maggiornanza), tanti erano addirittura senza. Quando mi sono permesso di dire ad un "gentile" signore con moglie e figli: "La mascherina?", la risposta è stata "Si faccia i c.... suoi". Confesso di non aver avuta l'accortezza di complimentarmi per l'educazione, ma non sempre si è pronti. Certo che se i vigili, o comunque forze dell'ordine di vario tipo, facessero ogni tanto dei sopralluoghi e multassero chi non rispetta le regole e gli altri, forse un risultato si otterrebbe ma evidentemente siamo in un paese dove leggi e regole sono tante ma ben pochi le rispettano perché mancano totalmente i controlli. Certo che, se tutti stan zitti, sarà sempre peggio.