"Utenza libera, utenti di serie B in piscina"

Recita la segnalazione:

Vorrei segnalare un disservizio spiacevole. Nella piscina comunale di Forlì è diventato veramente invivibile per gli utenti di utenza libera poter usufruire del servizio, parliamo dell'apertura alle ore 11, corsie ridotte al minimo, avere una vasca di otto corsie e poterne usare solo tre, mentre le altre sono occupate da poche persone per corsi vari. Ovviamente le tre corsie rimaste sono talmente piene da poter avere dalle otto a dieci persone. Visto che paghiamo un biglietto come tutti gli altri corsisti in teoria dovremmo avere gli stessi diritti. Si va in piscina per rilassarsi e nuotare, invece devi stare attento a non prenderti un pugno dalla troppa gente in corsia. Si dice che lo sport è per tutti, ma ultimamente in piscina non è così, capisco le restrizioni economiche ma ci dovrebbe essere un giusto equilibrio per tutti gli utenti.