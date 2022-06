Va in pensione lo storico bidello di Forlimpopoli: "Sempre col sorriso, ci mancherà tantissimo"

Via Crocetta · Forlimpopoli

Scrive nella sua segnalazione Sara: "Dopo ben 41 anni di servizio presso la scuola Don Milani di Forlimpopoli va in pensione lo storico bidello Federico Circolari. Ogni cittadino del paese si ricorda di lui, che per tutti questi anni ha fatto compagnia ad alunni, insegnanti e colleghi lavorando sempre col sorriso. Dal 1981 è stato il nostro bidello e poi il bidello dei nostri figli. Credo di poter dire a nome di tutti che ci mancherà tantissimo. Grazie Fede per tutti questi anni!"