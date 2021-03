"Vaccinare chi muove l'economia, dagli operai alle commesse"

Recita la segnalazione: "Vaccini ad anziani che sono comunque chiusi dentro strutture, ad anziani che comunque non hanno, per almeno un breve periodo, necessità di uscire, ad insegnanti che sono ora in Dad, ma invece che ne pensate di cominciare a vaccinare persone che tutti i giorni devono recarsi al lavoro, muovere economia, e sono a contatto con altre persone? Vaccinare tutti i servizi aperti in zona rossa o chi comunque muove economia, commesse supermercati, impiegati a contatto con pubblico e operai".