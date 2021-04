La segnalazione: "Vaccini, Ausl in ritardo per alcune categorie di operatori sanitari"

Recita la segnalazione del dott.Francesco Saviano: "Scrivo per segnalare i ritardi dell'AUSL Romagna, rispetto alle altre AUSL regionali, in merito alla campagna vaccinale per alcune categorie di operatori sanitari. Sono un Biologo Nutrizionista, iscritto all'Albo dei Biologi, lavoro a Forlì e a Faenza, sono quotidianamente a contatto con pazienti, alcuni dei quali fragili e con patologie croniche (diabete, ipertensione, obesità, patologie oncologiche ecc.). L'ordine dei Biologi ha gia' provveduto alcune settimane fa all'invio delle adesioni dei suoi iscritti alle diverse AUSL regionali. Alcuni colleghi afferenti alle AUSL di Modena e Reggio Emilia sono già stati contattati. Mi sono interessato scrivendo e contattando telefonicamente l'URP dell'AUSL Romagna, ma nessuno sa niente. Aggiungo anche che, le altre aziende sanitarie regionali hanno un indirizzo email ad hoc dedicato alle vaccinazioni Covid19 ed un numero telefonico, ad eccezione di quella romagnola"