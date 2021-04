Vaccino covid-19, la segnalazione di un cittadino: "E' sparito dal mio fascicolo sanitario"

Recita la segnalazione di Antonio: "Buonasera, non so a chi rivolgermi , ho fatto la vaccinazione COVID19 a Pievesistina di Cesena la prima dose il 14/01 e la seconda dose il 05/02 (per fortuna ho conservato il certificato vaccinale che lo attesta). Sul fascicolo sanitario compariva in fila a tutti i vaccini che ho fatto nella mia vita come vaiolo, tetano ecc.ecc. Ma ora non compare più il Covid-19, come è possibile? So di altree persone che hanno lo stesso problema"