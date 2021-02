Vaccino agli over 85, i complimenti di una lettrice agli operatori: "Mi sono commossa"

Questa la testimonianza di una lettrice che ha portato i suoi genitori mercoledì a fare la prima dose di vaccino anticovid al Palafiera di Forlì: "Mi sento in dovere di complimentarmi con tutti gli operatori che ci hanno accolto, dai volontari, ai medici e agli infermieri per la gentilezza e soprattutto per la pazienza che hanno con questi anziani emozionati e smarriti dalla situazione. Mi sono commossa profondamente, bravi!"