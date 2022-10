"Vaccino Herpes Zoster gratuito sopra i 65 anni? Una presa in giro"

È successo la mattina del 17/10/2022 presso Azienda AUSL della Romagna - Dipartimento Sanità Pubblica Forlì (Via della Rocca 19). L'AUSL Romagna dice che dai 65 anni la vaccinazione è gratuita. Mia moglie ed io siamo andati a vaccinarci con prenotazione CUP e su richiesta del medico di base e, dopo tante discussioni, io sono stato vaccinato gratuitamente perché portatore di patologia cronica (che non volevano riconoscere come tale), mentre mia moglie ha dovuto pagare 114 €. Mi hanno detto che la pubblicità è una cosa, ma la realtà è un'altra e che questo vaccino è gratuito per chi è nato dal '52 al '57. Io sono nato nel '47 e mia moglie l'anno dopo, mi sembra che i 65 anni li abbiamo abbondantementeMi sono sentito preso in giro .

Primo Bandini