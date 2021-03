Vaccino per le persone fragili terminati

Recita la segnalazione

Ieri mattina ho ricevuto un messaggio Asl in cui mi veniva comunicato di telefonare per vaccino Covid per fragilità personale. Ho chiamato subito il CUP e mi hanno detto di richiamare questa mattina. Alle 7.30 ho richiamato il CUP telefonico e mi hanno risposto che i vaccini sono finiti e non si sa quando arrivino. Questa è una presa in giro