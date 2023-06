San Martino in Strada · Forlì

San Martino in Strada · Forlì

La segnalazione

Nei pressi del cimitero di San Martino in Strada (foto di oggi 07 giugno) vicino ai cassonetti della raccolta abiti, molto spesso vengono lasciati sacchi di spazzatura e rifiuti vari. A pochi passi dal cimitero tra l'altro c'è anche un centro raccolta rifiuti, quindi non capisco perché questi maleducati personaggi continuano a lasciare spazzatura in giro...