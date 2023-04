Vajont, per non dimenticare

Recita la segnalazione

Sabato 22 aprile, io la mia famiglia e altri 35 partecipanti ci siamo ritrovati nei pressi delle scuole di Castrocaro Terme ansiosi di partecipare ad una importante iniziativa che fa parte del progetto "La Banca dell'Acqua: tra luci e ombre", per il quale la scuola secondaria di primo grado "Dante Alighieri" di Castrocaro Terme sta portando avanti un percorso di studio sull'acqua, le dighe, i laghi ma anche sul risparmio idrico. Alle 6appuntamento per la partenza in pullman. Destinazione: la diga del Vajont, teatro del terribile dramma consumatosi il 9 ottobre 1963, quando un'onda di acqua e fango di oltre 200 metri di altezza, tracimò dalla diga cancellando letteralmente l'intero paese ai suoi piedi, Longarone, e spezzando 2000 vite. Nonostante sin dall'inizio dei lavori per la realizzazione della diga fosse nota l'inidoneità della zona a causa delle frequenti frane del monte Toc, si proseguì comunque con i lavori; finché proprio durante il collaudo della diga stessa, una enorme frana pari a 250 milioni di metri cubi di roccia si staccò dal monte Toc, generando la famosa onda che portò via tutto. Tornando a ieri, visitare questi luoghi dove pare il tempo si sia fermato alla notte del disastro, ha suscitato a tutto il gruppo grande tristezza e rabbia. Abbiamo poi avuto modo di ascoltare la toccante testimonianza della sopravvissuta Micaela Coletti che allora aveva 12 anni e del ricercatore Francesco Martini. Ringrazio il professor Marco Susanna della scuola Dante Alighieri (Castrocaro Terme) che ha organizzato il viaggio e tutto il percorso sui luoghi della memoria e il dirigente scolastico Antonio Enrico Pantaleo Citro per averci dato la possibilità di vivere questa indimenticabile esperienza. Spero vivamente che di questa tragedia non si dimentichi e che sia da monito alle generazioni future.