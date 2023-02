"Veicoli in senso vietato in Via Nereo Morandi"

Recita la segnalazione: "Dal 2018 è stato istituito un senso unico in Via Morandi a Forlì (zona Ronco) che regolarmente non viene rispettato, soprattutto proprio da chi vi abita in Via Morandi, creando situazioni di pericolo. Inoltre solo una parte è a senso unico, mentre la parte davanti all'ingresso della pizzeria Canario è rimasta a doppio senso, con notevole difficoltà di transito dovuta alle auto in sosta su ambo i lati nonostante la strada sia stretta e vi sia il divieto di fermata. Infine, secondo me, il senso unico dovrebbe essere girato al contrario, cioè con direzione Via Seganti da cui si accede ad una comoda rotonda su Viale Roma, e non in direzione Via Niccolò Degli Augustini, perchè dalla suddetta via chi deve imboccare Viale Roma in direzione centro, visto il giusto divieto di svolta a sinistra che comunque non viene rispettato, è costretto a percorrere Viale Roma fino alla rotonda con Via Seganti".