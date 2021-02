"Veramente tanta, troppa gente al parco urbano. Serve una presa di coscienza collettiva"

Recita la segnalazione: "Sono un frequentatore abbastanza regolare del parco urbano e soprattutto dei percorsi ciclabili attigui. Durante questo weekend ho assistito ad un afflusso incredibile di persone. Complice il bel tempo, l'impossibilità di uscire dal proprio comune, molti concittadini hanno fatto, giustamente, quello che gli è stato permesso di fare. Il fatto è che le persone erano veramente tante, non ho mai visto questi luoghi così affollati, letteralmente presi d'assalto, mi è risultato difficile persino muovermi in bici in luoghi dove normalmente anche di Domenica c'è poca gente. La mia vuole essere più che una segnalazione vuole essere un appello ad una presa di coscienza collettiva. La situazione è complessa, siamo scampati ad un'inasprimento delle misure restrittive (tutto il resto della Romagna è zona arancione scuro), vogliamo goderci le nostre libertà ma dobbiamo fare molta attenzione a non commettere imprudenze, basta veramente poco per far peggiorare le cose. Invito anche le autorità locali a migliorare i controlli con l'obiettivo di far evitare gli assembramenti".

Foto di archivio