"Verde pubblico incolto e abbandonato con topi e insetti"

La segnalazione di una cittadina:

Sono qui a segnalare il degrado e incuria della zona boschiva presente a Carpena. Creata dallo stesso comune di Forlì che dovrebbe prendersene cura e far crescere i famosi 100 alberi per l'ecosistema e il clima: aria sana con il verde ma ecco qua il risultato: già da due mesi segnalata erba alta 2 metri, presenza di rettili e insetti /parassiti come zecche pulci ecc. Il risultato è che ancora nessuno ad oggi si è fatto vivo e preso cura della zona. Abbiamo solo ottenuto grazie al Comune una zona ad alto rischio per animali , bambini e famiglie tenendo presente che al suo fianco ci sono 20 appartamenti. Ovviamente la cosa è stata fatta presente sia all'ufficio diretto interessato del verde pubblico del Comune di Forlì ma anche al comitato di quartiere che ha risollecitato sempre all'organo competente. Ma eccoci sempre allo stesso punto.