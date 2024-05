"Vergogna al pronto soccorso: ce ne andiamo esausti dopo 12 ore di attesa"

Segnala un lettore

Scrivo per rimarcare l'indecenza del Pronto Soccorso di Forli. Mia moglie ieri mattina si e sentita male per una presunta TIA. La collega chiama l'ambulanza che decide di portarla al pronto soccorso dopo aver sentito il neurologo. Questo accadeva circa alle 11 del mattino. Alle 20 di sera non era stata nemmeno visitata, nonostante accusasse ancora sintomi come mal di testa e nausea. Solo dopo mia insistenza decidevano dopo 9 ore di fare esame del sangue e dopo 10 una tac. Dopo 12 ore circa mia moglie sfinita ha deciso di andare a casa senza sapere il referto della tac perché esausta. Una vergogna. Semplicemente una vergogna.