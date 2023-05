Gli incivili dei rifiuti non si fermano nemmeno davanti all'emergenza

Recita la segnalazione: "In via A. Pertini a pochi metri dalla Piada del Parco qualche essere immondo ha pensato di scaricare la sua immondizia. Mentre cittadini, volontari, e tutti quelli che sono in campo che provano a ripristinare una situazione tragica, questo individuo ha pensato di sbarazzarsi delle sue schifezze, alla faccia di chi ce la sta mettendo tutta per rialzarsi da questo evento. Non riesco a capire come questo sporcaccione riesca a guardarsi allo specchio senza rigettare".