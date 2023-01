"Vergognoso ritardo nell'erogazione dell'assegno di cura"

La segnalazione:

Per gli anziani gestiti nelle case presso i figli o con badanti nelle proprie abitazioni, la Regione eroga ai Comuni un aiuto economico, "l'assegno di cura". Come ogni anno ho fatto la domanda in data 22/07/22, la commissione di valutazione geriatrica è venuta presso la mia abitazione in data 4/11/22 e registrata 11/11/22. Non essendo arrivato ancora niente ho chiesto spiegazioni, e ho scoperto che forse ad aprile vedremo qualcosa. Credo sia vergognoso che si debba aspettare 9 mesi per avere un contributo per la sussistenza di un'anziana con patologie gravi ericonosciute. Chiedo al Sindaco e Direttore generale dell'Ausl delucidazioni pubbliche, anche perché penso che come me altri saranno nella stessa situazione.