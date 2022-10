Rifiuti abbandonati, in via Cesare Maioli il problema non si riesce a risolvere: "Gettano anche le pentole"

Via Cesare Maioli · Centro Storico

Riceviamo e pubblichiamo: "In via Cesare Maioli altri abbandoni. Alea pulisce, ma chi abbandona se ne frega, sperando che qualcuno possa prendere in considerazione queste nostre segnalazioni. Noi comunque insistiamo, siamo impotenti questa è una prova di forza che questi signori fanno contro la nostra Forlì, ma soprattutto alla nostra amministrazione, alle forze dell'ordine e ai cittadini che pagano le tasse".