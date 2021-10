"Via Decio Raggi scambiata per una pista di formula 1"

Recita la segnazione

Non solo la tangenziale, ma anche in via Decio Raggi corrono. L'altra mattina un signore che procedeva in direzione Carpena ha messo la freccia per girare a sinistra nel bar tabacchi, quando stava per svoltare una signora che faceva visibilmente più dei 100km/h lo ha sorpassato da sinistra, fortunatamente si è accorto della macchina che sopraggiungeva, altrimenti ci sarebbe stato un incidente. Il limite di velocità non viene quasi mai rispettato in quel tratto prima della rotonda in entrambe le direzioni. Sarebbe ora di mettere un vero autovelox, non quello arancione il "velo ok" oppure ci creare qualche dosso, come sono stati creati in altre strade. Sicuramente un autovelox e qualche dosso riuscirebbero a fare rispettare il limite di velocità indicato, magari con qualche multa si rendono conto che non sono in pista, ma in una strada dove viaggiano persone e bambini, non solo loro.