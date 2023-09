"In via Fratelli Alberi non viene rispettato il senso unico. Servono controlli"

Recita la segnalazione: "Da diversi anni anni la via Fratelli Alberi è diventata a senso unico. Ultimamente pero' sembra tornata a doppio senso di marcia. Superfluo dire che le biciclette non hanno mai rispettato il nuovo senso imposto, ma da qualche mese a questa parte anche automezzi e autocarri transito in entrambi i sensi come se fosse normale. Lo segnalo perchè la situazione sta diventando pericolosa. Io lavoro in questa strada e rispettando il senso di marcia rischio sempre di trovarmi mezzi contro o bici che arrivano contromano. Che sia il caso di evidenziare molto meglio la segnaletica o inserire qualche controllo in piu' con relativa sanzione?".