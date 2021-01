Parcheggio selvaggio in una via di Forlì, la segnalazione di una cittadina: "Molta gente anche contromano"

Scrive Anna: "Volevo segnalare il continuo parcheggio (giorno e notte ) in via Guido Bonali, zona soggetta a traffico limitato. Negli ultimi due giorni ho anche assisitito a due casi di persone che andavano contromano. Perchè fare delle regole se nessuno le rispetta e non c'è nessuno a farle rispettare?"