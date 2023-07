"Via Medaglie d'Oro sventrata dai lavori. Peccato, era stata riasfaltata un paio di anni fa"

Recita la segnalazione: "Stagione estiva, iniziano i lavori stradali. Via Medaglie d'Oro è sventrata per interrare dei tubi, probabilmente gas. Peccato che l'intera via fosse stata riasfaltata interamente un paio di anni fa (senza reale necessità). La prosecuzione via Bernardi, invece, dissestata e rattoppata come sempre. Tutt'altra zona di Forlì, ma stesso problema: via Martoni sembra un percorso di guerra. Da anni, ormai".