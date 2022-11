Gallery









Riceviamo e pubblichiamo: "Sì segnala il degrado in cui versa Via Pagliado nel Comune di Forlimpopoli. Sì tratta di una zona abitata da diverse famiglie e frequentata da automobili, biciclette e pedoni. Molto pericolosa per le innumerevoli buche. Il comune di Forlimpopoli è stato avvisato ma non sono state fatti lavori di riparazione".