"Cattiva manutenzione del manto stradale in via Seganti"

Scrive il segnalante:

A seguito dell'aumentato traffico di automezzi su via Seganti, e della cattiva manutenzione del manto stradale, per scavi e posa di conduttore varie, malamente riparate, è diventato impossibile, per la pericolosità, percorre la via stessa con una bicicletta, complice pure l'elevata velocità dei mezzi che transitano, il limite di velocità di 30 Km/h lo imporrei proprio su questa arteria, non nelle stradine laterali in cui transitano quasi sempre solo i residenti.