Riceviamo e pubblichiamo: "Via Spreti, a Casemurate, è scambiata quotidianamente per la rampa di lancio degli shuttle. L'asfalto è anche dissestato quindi alla minima distrazione al volante si rischia di finire ruote all'aria o nel giardino di qualcuno. Perché non si possono istallare dossi come fatto in via Bianco da Durazzo?"