"Rifiuti abbandonati in viale Kennedy, uno spettacolo sconfortante"

Recita la segnalazione: "È ormai evidente che il problema dei rifiuti abbandonati non possa essere eliminato con i controlli, perché anche con tutta la buona volontà non possono evidentemente bastare. Che si posizionino nuovamente dei cassonetti "liberi" o che si trovi altra soluzione. Non saprei. Però il degrado dei rifiuti abbandonati è iniziato con la raccolta porta a porta - di per sè giustissima ma ha purtroppo creato questa situazione. Che fosse prevedibile o meno, che fossero meglio i cassonetti (interrati) con tessera o altro è difficile da valutare. Così come, se anche non è "colpa" di Alea - è solo Alea che può guardare in faccia la realtà e trovare un rimedio. In teoria sarebbe responsabilità di tutti noi, senza dubbio. Ma se questo non avviene, non è possibile neanche rassegnarsi a tutta questa immondizia sparsa un po' dappertutto. È davvero uno spettacolo sconfortante".