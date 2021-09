"Mi hanno fatto una multa senza senso"

Recita la segnalazione:

I vigili urbani fanno multe senza alcun motivo in via Mambelli. Parcheggio la macchina in via Mambelli dove per motivi di lavori stradali e per il nuovo manto stradale non si vedevano le strisce blu, in quanto il comune non ha ancora provveduto a ripristinarle . Come residente in zona possiedo il Forli pass, mi multano per aver parcheggiato l’auto fuori dalle strisce. Specificando che ci sta sia il parchimetro che il cartello per pagare.